2021 Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103510677
103510677 | Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 103510677 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 281,94689
Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 355,15736
Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 304040
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510677
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 281,94689
Tavan Puan: 355,15736
Başarı Sıralaması: 304040
Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3
Yerleşen 2020 – 2021: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,89944
Tavan Puan: 374,95612
Başarı Sıralaması: 296536
Kontenjan 2019: 85+3
Yerleşen 2019: 88
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 286,19575
Tavan Puan: 367,13848
Başarı Sıralaması : 295000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,70671
Tavan Puan: 366,41662
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 179706
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.