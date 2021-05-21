2021 Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510156
103510156 | Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 103510156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Japon Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 368,38027
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 413,37447
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 24604
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510156
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 368,38027
Tavan Puan: 413,37447
Başarı Sıralaması: 24604
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 365,47035
Tavan Puan: 415,45423
Başarı Sıralaması: 23925
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,8868
Tavan Puan: 416,78154
Başarı Sıralaması : 23500
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 368,02612
Tavan Puan: 409,59427
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 25262
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.