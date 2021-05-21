2021 Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510156

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 103510156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Japon Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 368,38027

Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 413,37447

Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 24604

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510156

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,38027

Tavan Puan: 413,37447

Başarı Sıralaması: 24604

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,47035

Tavan Puan: 415,45423

Başarı Sıralaması: 23925

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,8868

Tavan Puan: 416,78154

Başarı Sıralaması : 23500

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,02612

Tavan Puan: 409,59427

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 25262

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.