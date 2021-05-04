2021 Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510165

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 103510165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 258,79744

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 334,74441

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 386194

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510165

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,79744

Tavan Puan: 334,74441

Başarı Sıralaması: 386194

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,59779

Tavan Puan: 265,34585

Başarı Sıralaması: 393549

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,38616

Tavan Puan: 304,62475

Başarı Sıralaması : 409000

Kontenjan 2018 : 25+1

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,36518

Tavan Puan: 267,07354

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 263599

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.