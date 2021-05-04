2021 Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510165
103510165 | Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 103510165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 258,79744
Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 334,74441
Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 386194
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510165
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,79744
Tavan Puan: 334,74441
Başarı Sıralaması: 386194
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,59779
Tavan Puan: 265,34585
Başarı Sıralaması: 393549
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 224,38616
Tavan Puan: 304,62475
Başarı Sıralaması : 409000
Kontenjan 2018 : 25+1
Yerleşen 2018 : 26
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,36518
Tavan Puan: 267,07354
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 263599
Kontenjan 2017 : 25+1
Yerleşen 2017 : 26
Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.