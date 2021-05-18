2021 Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103510298

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 103510298 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 280,7163

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 393,22916

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 310848

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510298

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,7163

Tavan Puan: 393,22916

Başarı Sıralaması: 310848

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3

Yerleşen 2020 – 2021: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,8042

Tavan Puan: 392,90259

Başarı Sıralaması: 269690

Kontenjan 2019: 85+3

Yerleşen 2019: 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,29603

Tavan Puan: 398,18544

Başarı Sıralaması : 265000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,46102

Tavan Puan: 425,01793

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 190726

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.