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2021 Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530363

103530363 | Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü tercih kod numarası 103530363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban Puanı: 224,98755

Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Tavan Puan: 359,01659

Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Başarı Sıralaması: 693650

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530363   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 224,98755

Tavan Puan: 359,01659

Başarı Sıralaması: 693650

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,58172

Tavan Puan: 373,78737

Başarı Sıralaması:  619892

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 243,13216

Tavan Puan: 287,09615

Başarı Sıralaması :  651000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,13353

Tavan Puan: 378,42847

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  384723

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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