2021 Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530363
103530363 | Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tercih kod numarası 103530363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı: 224,98755
Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Tavan Puan: 359,01659
Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 693650
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103530363
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 224,98755
Tavan Puan: 359,01659
Başarı Sıralaması: 693650
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,58172
Tavan Puan: 373,78737
Başarı Sıralaması: 619892
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 243,13216
Tavan Puan: 287,09615
Başarı Sıralaması : 651000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,13353
Tavan Puan: 378,42847
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 384723
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.