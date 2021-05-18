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2021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 103690088

103690088 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 103690088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 103690088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü , Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 311,5525

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Tavan Puan: 328,12058

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 168371

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103690088   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,5525

Tavan Puan: 328,12058

Başarı Sıralaması: 168371

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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