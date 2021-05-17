2021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 103610049
103610049 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103610049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 341,77672
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 367,29812
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 80589
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103610049
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,77672
Tavan Puan: 367,29812
Başarı Sıralaması: 80589
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,16841
Tavan Puan: 433,79339
Başarı Sıralaması: 113374
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 313,51525
Tavan Puan: 339,85402
Başarı Sıralaması : 160000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,83936
Tavan Puan: 378,78290
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 127622
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.