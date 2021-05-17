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2021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 103610049

103610049 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 103610049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 103610049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 341,77672

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 367,29812

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 80589

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610049   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,77672

Tavan Puan: 367,29812

Başarı Sıralaması: 80589

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,16841

Tavan Puan: 433,79339

Başarı Sıralaması:  113374

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 313,51525

Tavan Puan: 339,85402

Başarı Sıralaması :  160000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,83936

Tavan Puan: 378,78290

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  127622

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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