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2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103610313

103610313 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103610313

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Coğrafya   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü tercih kod numarası 103610313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Coğrafya   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Coğrafya   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban Puanı: 268,75126

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Tavan Puan: 333,05967

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Başarı Sıralaması: 380147

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610313   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 268,75126

Tavan Puan: 333,05967

Başarı Sıralaması: 380147

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,54483

Tavan Puan: 348,71109

Başarı Sıralaması:  327320

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,48867

Tavan Puan: 334,70867

Başarı Sıralaması :  253000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,32215

Tavan Puan: 369,55325

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  214882

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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