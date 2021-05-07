2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610085
103610085 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103610085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 403,97258
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 450,78759
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 31383
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103610085
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 403,97258
Tavan Puan: 450,78759
Başarı Sıralaması: 31383
Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8
Yerleşen 2020 – 2021: 308
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 385,5238
Tavan Puan: 409,81931
Başarı Sıralaması: 40891
Kontenjan 2019: 300+8
Yerleşen 2019: 308
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 372,00873
Tavan Puan: 435,35585
Başarı Sıralaması : 42400
Kontenjan 2018 : 300+8
Yerleşen 2018 : 308
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 409,7076
Tavan Puan: 442,68668
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 29435
Kontenjan 2017 : 300+8
Yerleşen 2017 : 308
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.