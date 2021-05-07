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2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610085

103610085 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103610085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 403,97258

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 450,78759

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 31383

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610085   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 403,97258

Tavan Puan: 450,78759

Başarı Sıralaması: 31383

Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8

Yerleşen 2020 – 2021: 308

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,5238

Tavan Puan: 409,81931

Başarı Sıralaması:  40891

Kontenjan 2019:  300+8

Yerleşen 2019: 308

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,00873

Tavan Puan: 435,35585

Başarı Sıralaması :  42400

Kontenjan 2018 :  300+8

Yerleşen 2018 : 308

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,7076

Tavan Puan: 442,68668

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  29435

Kontenjan 2017 :  300+8

Yerleşen 2017 : 308

taban-puan.jpg

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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