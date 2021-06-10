2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103650966
103650966 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 103650966 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmetler Bölümü , Tercan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 217,97763
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Tavan Puan: ---
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başarı Sıralaması: 1327613
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103650966
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Tercan Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 217,97763
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1327613
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,09081
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1334803
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72