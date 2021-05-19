2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610216
103610216 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 103610216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 240,42071
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 314,74219
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 573743
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103610216
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,42071
Tavan Puan: 314,74219
Başarı Sıralaması: 573743
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,19111
Tavan Puan: 373,99649
Başarı Sıralaması: 489512
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 264,15011
Tavan Puan: 322,62991
Başarı Sıralaması : 453000
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 67
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,31491
Tavan Puan: 346,98400
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 327967
Kontenjan 2017 : 65+2
Yerleşen 2017 : 67
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.