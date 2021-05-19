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2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610216

103610216 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103610216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 103610216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 240,42071

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 314,74219

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 573743

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610216   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,42071

Tavan Puan: 314,74219

Başarı Sıralaması: 573743

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,19111

Tavan Puan: 373,99649

Başarı Sıralaması:  489512

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,15011

Tavan Puan: 322,62991

Başarı Sıralaması :  453000

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,31491

Tavan Puan: 346,98400

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  327967

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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