2021 Eskişehir Osmangazi Üni. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103810453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 103810453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tarımsal Biyoteknoloji Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 247,41715

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 272,45709

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 438050

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810453

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,41715

Tavan Puan: 272,45709

Başarı Sıralaması: 438050

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,73527

Tavan Puan: 250,31162

Başarı Sıralaması: 425625

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 210,09758

Tavan Puan: 289,65090

Başarı Sıralaması : 424000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,61772

Tavan Puan: 291,94834

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 277818

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.