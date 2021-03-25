2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103810189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 449,34327
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 477,78195
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 55121
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103810189
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 449,34327
Tavan Puan: 477,78195
Başarı Sıralaması: 55121
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,06971
Tavan Puan: 445,23197
Başarı Sıralaması: 51882
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,32511
Tavan Puan: 428,17017
Başarı Sıralaması : 48700
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,21619
Tavan Puan: 426,69959
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 50026
Kontenjan 2017 : 90+3
Yerleşen 2017 : 93
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.