2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810065
103810065 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 103810065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Fizik Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 263,30446
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 296,42785
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 368112
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103810065
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 263,30446
Tavan Puan: 296,42785
Başarı Sıralaması: 368112
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,49791
Tavan Puan: 268,90997
Başarı Sıralaması: 373744
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: 26
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 225,81645
Tavan Puan: 345,35046
Başarı Sıralaması : 405000
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,19835
Tavan Puan: 238,08519
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 282491
Kontenjan 2017 : 15+1
Yerleşen 2017 : 16
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.