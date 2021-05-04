2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810065

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 103810065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Fizik Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 263,30446

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 296,42785

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 368112

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810065

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,30446

Tavan Puan: 296,42785

Başarı Sıralaması: 368112

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,49791

Tavan Puan: 268,90997

Başarı Sıralaması: 373744

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: 26

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,81645

Tavan Puan: 345,35046

Başarı Sıralaması : 405000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,19835

Tavan Puan: 238,08519

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 282491

Kontenjan 2017 : 15+1

Yerleşen 2017 : 16

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.