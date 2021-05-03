2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü tercih kod numarası 103810074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , İstatistik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İstatistik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban Puanı: 265,15596

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Tavan Puan: 278,59175

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Başarı Sıralaması: 360816

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810074

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,15596

Tavan Puan: 278,59175

Başarı Sıralaması: 360816

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,51891

Tavan Puan: 323,70204

Başarı Sıralaması: 393970

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 292,30201

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 61

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,12667

Tavan Puan: 245,51321

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 273386

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.