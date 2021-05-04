2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810417

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü tercih kod numarası 103810417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Zootekni Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zootekni Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Zootekni Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban Puanı: 249,69687

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü Tavan Puan: 304,89188

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü Başarı Sıralaması: 426833

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810417

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,69687

Tavan Puan: 304,89188

Başarı Sıralaması: 426833

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,54974

Tavan Puan: 259,19996

Başarı Sıralaması: 437322

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 277,76913

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,40789

Tavan Puan: 284,39819

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 281949

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.