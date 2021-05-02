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2021 Eskişehir Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112411041

112411041 | Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Eskişehir Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112411041

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112411041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 344,54641

Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 399,96505

Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 167056

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112411041   

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,54641

Tavan Puan: 399,96505

Başarı Sıralaması: 167056

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,75619

Tavan Puan: 398,89295

Başarı Sıralaması:  147741

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,18922

Tavan Puan: 415,02399

Başarı Sıralaması :  74700

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,24339

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  58662

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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