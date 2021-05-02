2021 Eskişehir Teknik Üni. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 112410431
112410431 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112410431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 338,72826
Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 439,06270
Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 176273
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112410431
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 338,72826
Tavan Puan: 439,06270
Başarı Sıralaması: 176273
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,98114
Tavan Puan: 375,60086
Başarı Sıralaması: 187022
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,3307
Tavan Puan: 351,00729
Başarı Sıralaması : 180000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,73279
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 138598
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.