2021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 112410449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 416,4809

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 498,59908

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 84068

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410449

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,4809

Tavan Puan: 498,59908

Başarı Sıralaması: 84068

Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3

Yerleşen 2020 – 2021: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,80479

Tavan Puan: 436,63567

Başarı Sıralaması: 64082

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,4611

Tavan Puan: 440,38279

Başarı Sıralaması : 43800

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,13167

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 35912

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.