2021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112410952 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Pilotaj (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Pilotaj (Fakülte) Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 523,60861

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 543,83480

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 4523

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410952

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 523,60861

Tavan Puan: 543,83480

Başarı Sıralaması: 4523

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,27408

Tavan Puan: 544,89949

Başarı Sıralaması: 6051

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: 16

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 494,1661

Tavan Puan: 507,93286

Başarı Sıralaması : 7390

Kontenjan 2018 : 15+1

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 477,54702

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 7808

Kontenjan 2017 : 15+1

Yerleşen 2017 : 16

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.