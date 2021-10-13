2021 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları belli oldu! 2021 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuç ekranı ve cevap kağıtları

26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan2021 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları belli oldu. Bunun ardından sınava giren adaylar "2021 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuç ekranı ve cevap kağıtları" konu başlığına göz atıyor. ÖSYM resmi internet adresi, cevap kağıtları ve sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuç ekranı...

2021 EUS VE STS ECZACILIK SINAV SONUÇ EKRANI VE CEVAP KAĞITLARI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Eylül’de uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'nin resmi adresinden "26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." açıklaması yapıldı.

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