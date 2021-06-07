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  3. 2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201350752

2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201350752

201350752 | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201350752

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu    Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu   İç Mekan Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 201350752 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , İç Mekan Tasarımı  Bölümü , Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı  Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 284,34166

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 590906

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201350752   

ÜNİVERSİTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 284,34166

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 590906

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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