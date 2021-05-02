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2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410329

201410329 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410329

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 201410329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 340,73649

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 373,78550

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 173037

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410329   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,73649

Tavan Puan: 373,78550

Başarı Sıralaması: 173037

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,92517

Tavan Puan: 369,03635

Başarı Sıralaması:  138396

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,9169

Tavan Puan: 348,15138

Başarı Sıralaması :  112000

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,36157

Tavan Puan: 411,99949

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  78860

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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