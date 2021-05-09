2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 201410453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü tercih kod numarası 201410453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Bilim Tarihi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilim Tarihi Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Bilim Tarihi Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Taban Puanı: 260,76653

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Tavan Puan: 283,49712

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 504672

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410453

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,76653

Tavan Puan: 283,49712

Başarı Sıralaması: 504672

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,42928

Tavan Puan: 322,51514

Başarı Sıralaması: 447649

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,6804

Tavan Puan: 322,84298

Başarı Sıralaması : 564000

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,9167

Tavan Puan: 427,62535

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 224209

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.