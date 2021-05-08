2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410462
201410462 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201410462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 120+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 367,60048
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 402,78698
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 92855
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201410462
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 367,60048
Tavan Puan: 402,78698
Başarı Sıralaması: 92855
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+0
Yerleşen 2020 – 2021: 120
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,18787
Tavan Puan: 376,80961
Başarı Sıralaması: 92009
Kontenjan 2019: 80+0
Yerleşen 2019: 80
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,88791
Tavan Puan: 371,91711
Başarı Sıralaması : 76300
Kontenjan 2018 : 70+0
Yerleşen 2018 : 70
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,29979
Tavan Puan: 405,53692
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 44328
Kontenjan 2017 : 50+0
Yerleşen 2017 : 50
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.