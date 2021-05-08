2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410462

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201410462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 120+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 367,60048

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 402,78698

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 92855

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410462

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,60048

Tavan Puan: 402,78698

Başarı Sıralaması: 92855

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+0

Yerleşen 2020 – 2021: 120

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,18787

Tavan Puan: 376,80961

Başarı Sıralaması: 92009

Kontenjan 2019: 80+0

Yerleşen 2019: 80

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,88791

Tavan Puan: 371,91711

Başarı Sıralaması : 76300

Kontenjan 2018 : 70+0

Yerleşen 2018 : 70

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,29979

Tavan Puan: 405,53692

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 44328

Kontenjan 2017 : 50+0

Yerleşen 2017 : 50

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.