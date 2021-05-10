2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 201410153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201410153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 58+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 229,47159

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 360,98642

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 767117

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410153

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,47159

Tavan Puan: 360,98642

Başarı Sıralaması: 767117

Kontenjan 2020 – 2021 : 58+0

Yerleşen 2020 – 2021: 58

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,92286

Tavan Puan: 362,66795

Başarı Sıralaması: 133284

Kontenjan 2019: 11+0

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 333,18589

Tavan Puan: 358,57754

Başarı Sıralaması : 101000

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,99756

Tavan Puan: 396,98237

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 100728

Kontenjan 2017 : 9+0

Yerleşen 2017 : 9

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.