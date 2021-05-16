2021 Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209010015
209010015 | Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 209010015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fenerbahçe Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 397,00658
Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 447,27123
Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 13816
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209010015
ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 397,00658
Tavan Puan: 447,27123
Başarı Sıralaması: 13816
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,11327
Tavan Puan: 425,29231
Başarı Sıralaması: 18954
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.