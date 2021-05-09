2021 Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209010055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü tercih kod numarası 209010055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü kontenjanı 50+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanı: 279,61686

Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Tavan Puan: 347,03456

Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 389211

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010055

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,61686

Tavan Puan: 347,03456

Başarı Sıralaması: 389211

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+0

Yerleşen 2020 – 2021: 50

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,40585

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 340504

Kontenjan 2019: 40+0

Yerleşen 2019: 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.