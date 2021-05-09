2021 Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209010055
209010055 | Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü tercih kod numarası 209010055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fenerbahçe Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü kontenjanı 50+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanı: 279,61686
Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Tavan Puan: 347,03456
Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 389211
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209010055
ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 279,61686
Tavan Puan: 347,03456
Başarı Sıralaması: 389211
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+0
Yerleşen 2020 – 2021: 50
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,40585
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 340504
Kontenjan 2019: 40+0
Yerleşen 2019: 40
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.