2021 Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910197
103910197 | Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103910197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 318,39026
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 456,94729
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 213301
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910197
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 318,39026
Tavan Puan: 456,94729
Başarı Sıralaması: 213301
Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3
Yerleşen 2020 – 2021: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,02541
Tavan Puan: 373,52241
Başarı Sıralaması: 243165
Kontenjan 2019: 85+3
Yerleşen 2019: 88
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 259,05529
Tavan Puan: 361,91814
Başarı Sıralaması : 257000
Kontenjan 2018 : 85+3
Yerleşen 2018 : 88
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,043
Tavan Puan: 308,88847
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 215380
Kontenjan 2017 : 85+3
Yerleşen 2017 : 88
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.