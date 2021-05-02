2021 Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103910197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 318,39026

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 456,94729

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 213301

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910197

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,39026

Tavan Puan: 456,94729

Başarı Sıralaması: 213301

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3

Yerleşen 2020 – 2021: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,02541

Tavan Puan: 373,52241

Başarı Sıralaması: 243165

Kontenjan 2019: 85+3

Yerleşen 2019: 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,05529

Tavan Puan: 361,91814

Başarı Sıralaması : 257000

Kontenjan 2018 : 85+3

Yerleşen 2018 : 88

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,043

Tavan Puan: 308,88847

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 215380

Kontenjan 2017 : 85+3

Yerleşen 2017 : 88

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.