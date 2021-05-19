2021 Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103930323
103930323 | Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 103930323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 213,03653
Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 273,19938
Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 786590
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103930323
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 213,03653
Tavan Puan: 273,19938
Başarı Sıralaması: 786590
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,76552
Tavan Puan: 379,64223
Başarı Sıralaması: 626701
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,57446
Tavan Puan: 400,26468
Başarı Sıralaması : 730000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,65406
Tavan Puan: 347,41234
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 314539
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.