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2021 Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103930323

103930323 | Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103930323

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ  ilinde bulunan Fırat Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü tercih kod numarası 103930323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban Puanı: 213,03653

Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Tavan Puan: 273,19938

Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Başarı Sıralaması: 786590

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103930323   

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 213,03653

Tavan Puan: 273,19938

Başarı Sıralaması: 786590

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,76552

Tavan Puan: 379,64223

Başarı Sıralaması:  626701

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,57446

Tavan Puan: 400,26468

Başarı Sıralaması :  730000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,65406

Tavan Puan: 347,41234

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  314539

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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