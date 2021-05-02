2021 Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910585

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103910585 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 352,38354

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 446,50827

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 155572

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910585

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,38354

Tavan Puan: 446,50827

Başarı Sıralaması: 155572

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,24454

Tavan Puan: 421,37314

Başarı Sıralaması: 186458

Kontenjan 2019: 72+2

Yerleşen 2019: 74

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,29046

Tavan Puan: 326,99990

Başarı Sıralaması : 218000

Kontenjan 2018 : 72+2

Yerleşen 2018 : 74

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,23827

Tavan Puan: 327,15818

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 200630

Kontenjan 2017 : 72+2

Yerleşen 2017 : 74

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.