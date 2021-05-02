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2021 Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910637

103910637 | Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910637

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ  ilinde bulunan Fırat Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103910637 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 344,77734

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 419,60134

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 166712

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910637   

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,77734

Tavan Puan: 419,60134

Başarı Sıralaması: 166712

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,8381

Tavan Puan: 374,15887

Başarı Sıralaması:  195805

Kontenjan 2019:  20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,73656

Tavan Puan: 359,14706

Başarı Sıralaması :  280000

Kontenjan 2018 :  20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 329,86718

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  40+0

Yerleşen 2017 : 23

taban-puan.jpg

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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