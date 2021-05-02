2021 Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910637
103910637 | Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103910637 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 344,77734
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 419,60134
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 166712
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910637
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 344,77734
Tavan Puan: 419,60134
Başarı Sıralaması: 166712
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0
Yerleşen 2020 – 2021: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,8381
Tavan Puan: 374,15887
Başarı Sıralaması: 195805
Kontenjan 2019: 20+0
Yerleşen 2019: 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 252,73656
Tavan Puan: 359,14706
Başarı Sıralaması : 280000
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 329,86718
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 40+0
Yerleşen 2017 : 23
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.