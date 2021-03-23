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2021 Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi   Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104010122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 520,34824

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 530,88203

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 5591

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010122   

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 520,34824

Tavan Puan: 530,88203

Başarı Sıralaması: 5591

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 501,69453

Tavan Puan: 515,29085

Başarı Sıralaması:  6507

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 490,12269

Tavan Puan: 510,27344

Başarı Sıralaması :  8560

Kontenjan 2018 :  25+1

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,26485

Tavan Puan: 484,84341

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  11032

Kontenjan 2017 :  17+1

Yerleşen 2017 : 18

taban-puan.jpg

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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