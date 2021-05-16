2021 Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010113
104010113 | Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü tercih kod numarası 104010113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Galatasaray Üniversitesi , Devlet , İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İletişim Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Taban Puanı: 460,83237
Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Tavan Puan: 520,34661
Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 1155
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104010113
ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 460,83237
Tavan Puan: 520,34661
Başarı Sıralaması: 1155
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 465,03124
Tavan Puan: 495,22620
Başarı Sıralaması: 870
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 446,62378
Tavan Puan: 511,51947
Başarı Sıralaması : 957
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 462,09406
Tavan Puan: 511,22894
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 2941
Kontenjan 2017 : 25+1
Yerleşen 2017 : 26
Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.