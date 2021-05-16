2021 Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü tercih kod numarası 104010113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi , Devlet , İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İletişim Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Taban Puanı: 460,83237

Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Tavan Puan: 520,34661

Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 1155

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010113

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 460,83237

Tavan Puan: 520,34661

Başarı Sıralaması: 1155

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,03124

Tavan Puan: 495,22620

Başarı Sıralaması: 870

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 446,62378

Tavan Puan: 511,51947

Başarı Sıralaması : 957

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,09406

Tavan Puan: 511,22894

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 2941

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.