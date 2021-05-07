2021 Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü tercih kod numarası 104010088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi , Devlet , Siyaset Bilimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban Puanı: 470,26551

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Tavan Puan: 481,36826

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 3085

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010088

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 470,26551

Tavan Puan: 481,36826

Başarı Sıralaması: 3085

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 447,15304

Tavan Puan: 465,96943

Başarı Sıralaması: 3773

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 422,90657

Tavan Puan: 450,99775

Başarı Sıralaması : 6860

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 447,46646

Tavan Puan: 474,32304

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 8266

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.