2021 Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110227

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 313,25528

Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 333,79857

Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 223966

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110227

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,25528

Tavan Puan: 333,79857

Başarı Sıralaması: 223966

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,27813

Tavan Puan: 296,91628

Başarı Sıralaması: 242485

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,34878

Tavan Puan: 315,66050

Başarı Sıralaması : 240000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,1933

Tavan Puan: 305,35104

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 186330

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.