2021 Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110227
104110227 | Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 313,25528
Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 333,79857
Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 223966
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110227
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 313,25528
Tavan Puan: 333,79857
Başarı Sıralaması: 223966
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,27813
Tavan Puan: 296,91628
Başarı Sıralaması: 242485
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 264,34878
Tavan Puan: 315,66050
Başarı Sıralaması : 240000
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,1933
Tavan Puan: 305,35104
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 186330
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.