2021 Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110263
104110263 | Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Fizik Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Fizik Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 311,51694
Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 373,87747
Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 227688
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110263
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 311,51694
Tavan Puan: 373,87747
Başarı Sıralaması: 227688
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,36745
Tavan Puan: 312,88114
Başarı Sıralaması: 269473
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 250,64709
Tavan Puan: 281,38912
Başarı Sıralaması : 289000
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,26115
Tavan Puan: 329,81645
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 202952
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.