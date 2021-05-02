2021 Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Fizik Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Fizik Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 311,51694

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 373,87747

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 227688

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110263

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,51694

Tavan Puan: 373,87747

Başarı Sıralaması: 227688

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,36745

Tavan Puan: 312,88114

Başarı Sıralaması: 269473

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 250,64709

Tavan Puan: 281,38912

Başarı Sıralaması : 289000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,26115

Tavan Puan: 329,81645

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 202952

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.