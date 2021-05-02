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2021 Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110315

104110315 | Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Gazi Eğitim Fakültesi   Kimya Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Kimya Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 319,30031

Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 343,92562

Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 211477

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110315   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,30031

Tavan Puan: 343,92562

Başarı Sıralaması: 211477

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,1622

Tavan Puan: 296,55448

Başarı Sıralaması:  251442

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,14284

Tavan Puan: 311,17528

Başarı Sıralaması :  261000

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,62166

Tavan Puan: 336,54420

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  205918

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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