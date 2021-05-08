2021 Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110342

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 382,74046

Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 452,04081

Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 63319

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110342

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,74046

Tavan Puan: 452,04081

Başarı Sıralaması: 63319

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,16898

Tavan Puan: 421,12649

Başarı Sıralaması: 74165

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,74046

Tavan Puan: 389,22138

Başarı Sıralaması : 83300

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,22776

Tavan Puan: 403,11020

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 72194

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.