2021 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104110836 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 290+8 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 298 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 523,54399
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 532,34046
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 4551
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110836
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 523,54399
Tavan Puan: 532,34046
Başarı Sıralaması: 4551
Kontenjan 2020 – 2021 : 290+8
Yerleşen 2020 – 2021: 298
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 509,36263
Tavan Puan: 520,24747
Başarı Sıralaması: 4527
Kontenjan 2019: 290+8
Yerleşen 2019: 298
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 506,3359
Tavan Puan: 519,89488
Başarı Sıralaması : 4450
Kontenjan 2018 : 290+8
Yerleşen 2018 : 298
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 493,74921
Tavan Puan: 517,05680
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 4252
Kontenjan 2017 : 290+8
Yerleşen 2017 : 298
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.