2021 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104110836 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 290+8 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 298 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 523,54399

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 532,34046

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 4551

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110836

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 523,54399

Tavan Puan: 532,34046

Başarı Sıralaması: 4551

Kontenjan 2020 – 2021 : 290+8

Yerleşen 2020 – 2021: 298

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 509,36263

Tavan Puan: 520,24747

Başarı Sıralaması: 4527

Kontenjan 2019: 290+8

Yerleşen 2019: 298

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 506,3359

Tavan Puan: 519,89488

Başarı Sıralaması : 4450

Kontenjan 2018 : 290+8

Yerleşen 2018 : 298

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 493,74921

Tavan Puan: 517,05680

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 4252

Kontenjan 2017 : 290+8

Yerleşen 2017 : 298

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.