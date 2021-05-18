2021 İstanbul Medipol Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2031116062021 Uluslararası Final Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301390041Son dakika | Beşiktaş, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs, 19.03'te kavuşacak2021 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030901482021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1026305232021 Kayseri Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112370752Memleket Partisi logosuna sosyal medyadan büyük eleştiri! E-ticaret sitesinin logosuna benzetildi2021 Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590168Ukraynalı yetkililer Dalyan'ı gezdi: Hayran kaldılar!2021 Kütahya Dumlupınar Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103210592
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111210010

2021 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111210010

111210010 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111210010

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 111210010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 301,16295

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 390,00731

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 210381

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210010   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,16295

Tavan Puan: 390,00731

Başarı Sıralaması: 210381

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,15478

Tavan Puan: 381,14013

Başarı Sıralaması:  183490

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT