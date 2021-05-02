2021 Gaziantep Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104230054
104230054 | Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104230054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 339,14861
Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 381,89803
Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 175600
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104230054
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 339,14861
Tavan Puan: 381,89803
Başarı Sıralaması: 175600
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,20259
Tavan Puan: 344,47972
Başarı Sıralaması: 182353
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 294,81659
Tavan Puan: 345,86966
Başarı Sıralaması : 167000
Kontenjan 2018 : 93+3
Yerleşen 2018 : 96
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,04016
Tavan Puan: 381,86685
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 131530
Kontenjan 2017 : 90+3
Yerleşen 2017 : 93
Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.