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2021 Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210614

104210614 | Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210614

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Coğrafya   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü tercih kod numarası 104210614 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Coğrafya   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Coğrafya   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban Puanı: 309,8172

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Tavan Puan: 368,52374

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Başarı Sıralaması: 174964

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210614   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,8172

Tavan Puan: 368,52374

Başarı Sıralaması: 174964

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,72417

Tavan Puan: 384,98358

Başarı Sıralaması:  176983

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,66696

Tavan Puan: 355,57907

Başarı Sıralaması :  155000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,81506

Tavan Puan: 379,30093

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  136445

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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