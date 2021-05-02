2021 Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104210138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 343,73419

Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 411,07541

Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 168311

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210138

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,73419

Tavan Puan: 411,07541

Başarı Sıralaması: 168311

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,56739

Tavan Puan: 383,76936

Başarı Sıralaması: 177694

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,43435

Tavan Puan: 365,58806

Başarı Sıralaması : 157000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,13137

Tavan Puan: 387,05370

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 128907

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.