2021 Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210395

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104210395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 362,28642

Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 448,42168

Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 142180

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210395

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,28642

Tavan Puan: 448,42168

Başarı Sıralaması: 142180

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,19161

Tavan Puan: 438,43429

Başarı Sıralaması: 151821

Kontenjan 2019: 190+5

Yerleşen 2019: 195

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,54853

Tavan Puan: 389,33101

Başarı Sıralaması : 158000

Kontenjan 2018 : 190+5

Yerleşen 2018 : 195

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,91372

Tavan Puan: 409,19485

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 122564

Kontenjan 2017 : 190+5

Yerleşen 2017 : 195

Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.