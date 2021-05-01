2021 Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210395
104210395 | Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104210395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 362,28642
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 448,42168
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 142180
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210395
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 362,28642
Tavan Puan: 448,42168
Başarı Sıralaması: 142180
Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5
Yerleşen 2020 – 2021: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,19161
Tavan Puan: 438,43429
Başarı Sıralaması: 151821
Kontenjan 2019: 190+5
Yerleşen 2019: 195
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 299,54853
Tavan Puan: 389,33101
Başarı Sıralaması : 158000
Kontenjan 2018 : 190+5
Yerleşen 2018 : 195
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,91372
Tavan Puan: 409,19485
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 122564
Kontenjan 2017 : 190+5
Yerleşen 2017 : 195
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.