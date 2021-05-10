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2021 Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210111

104210111 | Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210111

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 104210111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 253,94724

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 346,56085

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 553246

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210111   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,94724

Tavan Puan: 346,56085

Başarı Sıralaması: 553246

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3

Yerleşen 2020 – 2021: 88

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,37455

Tavan Puan: 294,84550

Başarı Sıralaması:  559762

Kontenjan 2019:  85+3

Yerleşen 2019: 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,50587

Tavan Puan: 325,94465

Başarı Sıralaması :  615000

Kontenjan 2018 :  85+3

Yerleşen 2018 : 88

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,42124

Tavan Puan: 339,42958

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  336579

Kontenjan 2017 :  85+3

Yerleşen 2017 : 88

taban-puan.jpg

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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