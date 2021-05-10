2021 Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210111
104210111 | Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 104210111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 253,94724
Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 346,56085
Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 553246
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210111
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 253,94724
Tavan Puan: 346,56085
Başarı Sıralaması: 553246
Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3
Yerleşen 2020 – 2021: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,37455
Tavan Puan: 294,84550
Başarı Sıralaması: 559762
Kontenjan 2019: 85+3
Yerleşen 2019: 88
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 231,50587
Tavan Puan: 325,94465
Başarı Sıralaması : 615000
Kontenjan 2018 : 85+3
Yerleşen 2018 : 88
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,42124
Tavan Puan: 339,42958
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 336579
Kontenjan 2017 : 85+3
Yerleşen 2017 : 88
Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.