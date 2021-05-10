2021 Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210571
104210571 | Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 104210571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Kamu Yönetimi Bölümü , İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 228,52019
Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 352,55708
Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 776985
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210571
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 228,52019
Tavan Puan: 352,55708
Başarı Sıralaması: 776985
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,44104
Tavan Puan: 295,18125
Başarı Sıralaması: 743560
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 264,96194
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 42
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,01076
Tavan Puan: 354,60397
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 329935
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.