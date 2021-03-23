2021 Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104210402 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 496,64504

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 504,75029

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17863

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210402

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 496,64504

Tavan Puan: 504,75029

Başarı Sıralaması: 17863

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,80615

Tavan Puan: 482,72951

Başarı Sıralaması: 16698

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 466,40146

Tavan Puan: 482,55833

Başarı Sıralaması : 17000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,50498

Tavan Puan: 467,26615

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15160

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.