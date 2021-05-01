2021 Gebze Teknik Üni. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104410057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gebze ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104410057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi , Devlet , Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gebze ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 361,97673

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 415,89276

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 142603

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410057

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gebze

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 361,97673

Tavan Puan: 415,89276

Başarı Sıralaması: 142603

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,24879

Tavan Puan: 401,47287

Başarı Sıralaması: 160032

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 298,13675

Tavan Puan: 382,41434

Başarı Sıralaması : 161000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,52625

Tavan Puan: 346,42556

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 148572

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.