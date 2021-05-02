2021 Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104410127
104410127 | Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gebze ilimizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gebze Teknik Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gebze ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 104410127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gebze Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gebze ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 321,82481
Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 418,98681
Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 206444
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104410127
ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Temel Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Gebze
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 321,82481
Tavan Puan: 418,98681
Başarı Sıralaması: 206444
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,9836
Tavan Puan: 352,97373
Başarı Sıralaması: 224096
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 268,27777
Tavan Puan: 385,70102
Başarı Sıralaması : 229000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,50619
Tavan Puan: 296,88216
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 202131
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.